Вашингтон, 3 августа, 2017, 23:14 — ИА Регнум. «В результате такого сокращения пострадают сами граждане России. Эти действия ударят по их собственным интересам», — заявила Науэрт.

Дядя Сэм

Стоит отметить, что при этом Хизер Науэрт не уточнила, пострадают ли от сокращения численности американских дипломатов жители России, не имеющие отношения к финансируемым Госдепом США организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент России Владимир Путин сообщил о решении сократить численность дипломатической миссии США на 755 человек.

Данная мера была предпринята российским руководством в ответ на антироссийские санкции и неоднократные недружественные шаги администрации США.