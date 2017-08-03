Улан-Удэ, 3 августа, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Бурятию. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба президента Российской Федерации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Сообщается, что российский лидер прилетел в столицу Бурятии Улан-Удэ из Амурской области, где посетил строящийся Амурский газоперерабатывающий завод и Нижне-Бурейскую ГЭС, а также провел совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

В Бурятии Путин планирует заняться проблемами Байкала. По плану, президент посетит Байкальский государственный природный биосферный заповедник, где проведёт совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.

Кроме того, в Бурятии Путин проведёт рабочие встречи с главами сибирских регионов, которые пострадали от лесных пожаров.

Также состоится рабочая встреча Путина с временно исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Цыденовым.