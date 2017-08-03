Москва, 3 августа, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора договорились встретиться в рамках регионального форума АСЕАН и обсудить состояние российско-американских отношений. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Premier.gov.ru Рекс Тиллерсон

«Главы внешнеполитических ведомств условились подробно обсудить перспективы взаимодействия по их урегулированию, а также состояние двусторонних отношений между Россией и США в ходе встречи «на полях» регионального форума АСЕАН по безопасности 6−8 августа в Маниле», — сказано в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове и подготовку реакции Совета Безопасности ООН на очередные ракетные пуски Пхеньяна, которые состоялись 28 июля.

Лавров призвал США и их союзников к сдержанности по вопросу Северной Кореи, а также к скорейшему возобновлению переговорного процесса.