Челябинск, 3 августа, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Митинг против плохих дорог провели представители левых организаций в Челябинске. В мероприятии участвовали члены региональных организаций: РОТ Фронт, Союз коммунистов, РКРП и ВКПБ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Мероприятие состоялось на Алом Поле возле памятника Ленину, в традиционном месте проведения акций.

«В общем-то, митингом собрание 15−20 участников вряд ли можно назвать. А вот отметить некоторые нюансы, характерные для осколков от КПРФ, на такой «выборке» вполне можно», — говорит один из очевидцев митинга.

Итак, на Алом Поле собрались проводить мероприятие левые организации. Про количество уже всё сказано и понятно. Можно лишь добавить, что возраст участников далеко за пенсионный. Были, конечно, несколько человек среднего возраста, но молодежи нет совсем. Тема, заявленная, на которую должны были прийти горожане — «против плохих дорог». Лозунги, произносимые выступающими с использованием звукоусиливающей аппаратуры, причем не в какой-то ручной мегафон, как было раньше у «левых», а вполне приличной, были на тему смены правительства.

«И вот тут необходимо обратить внимание, и тема, и произносимые лозунги, в принципе, не отличались от тем и лозунгов, заявляемых правыми и либеральными, вроде как политическими оппонентами, также пребывающими в оппозиции. Но делают это те самые правые и либералы более внятно и убедительно. А самое главное — у них молодежь», — заявляет очевидец.

Действительно, весной 2017 года та же критика власти, те же обвинения в бездействии звучали на так называемых навальнингах, на которых были сотни, возможно, около тысячи молодых активных людей. Также отметим, что с темой плохих дорог выступал сторонник правой идеологии Иван З. Им был организован в апреле 2016 года в Челябинске митинг «против плохих дорог». Акция собрала молодежь и людей среднего возраста.

Но это не все проблемы, с ходу замеченные и описанные после 15-минутного пребывания на «митинге». Выступления самих участников противоречили друг другу. Один из участников, Эдуард Курчавов, заявил о необходимости идти к губернатору области Дубровскому, мэру Челябинска Тефтелеву и твердо предъявить требования участников митинга. Тогда как другой выступающий, Иван Щедрин, заявил, что делать этого совсем не нужно, мол, обойдемся пока другими методами.

«Впрочем, озвучивать это было можно практически без последствий, так как внимать сигналы, сподвигающие то ли идти, то ли не идти, было некому», — заявляет очевидец митинга.

После выступлений участников была по традиции зачитана резолюция, в которой методично перечислялись проблемы, мешающие получить комфортную среду обитания жителям мегаполиса.

«В общем-то, все правильно сказали представители левых организаций про благоустройство городской среды, только возникает закономерный вопрос: «А чем вы отличаетесь от других, причем либеральных организаций и движений?» Акция показала — ничем. Более того, в очередной раз левые в Челябинске продемонстрировали идейную нищету и политическую безграмотность, такую, что называть таких левыми, памятуя об исторических как бы их предшественниках, совершенно невозможно», — сказал очевидец.

«Нынешние «носители красных полотнищ на удочках» не могут договориться даже сами с собой, тогда как же они договорятся с обществом?» — вопрошает очевидец.

Узнать позицию левых партий корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось.

Напомним, в Челябинске проблема дорог стоит достаточно остро. Как уже сообщало ИА REGNUM, есть проблемы и с качеством ремонта — 2 августа на одной из улиц ливнем смыло свежеуложенный асфальт.