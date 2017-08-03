Великий Новгород, 3 августа, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Больше половины тех домов, у которых в ходе ливня в Великом Новгороде появились «бассейны на крышах» — отремонтированы по программе Фонда капремонта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 3 августа, мэр города Юрий Бобрышев, анализируя ход ликвидации последствий ливня в областном центре.

Алексей Саврасов. После грозы

«Ситуация комедийная: принимают дома, а трапы для спуска воды либо заливают битумом, либо не прочищают. Не работают они и на новых домах, совсем недавно построенных», — подчеркнул мэр.

Градоначальник призвал при проектировании домов внимательно смотреть расчёты на сооружаемые сети, чтобы в будущем уменьшить потери и убытки от подобных происшествий.

При этом Юрий Бобрышев напомнил, что сильные ливни — далеко не редкое явление для Великого Новгорода.

«Те, кто живёт давно в Новгороде, помнит, что подтопления в нашем городе и не такие случались — даже улица Андреевская затапливалась весной, когда разливался Волхов. Сейчас мы об этом давно забыли. В каждом магазине пищеторга стояли насосы, и магазины были готовы к паводкам, наводнениям, сильным дождям», — заявил мэр.

Он отметил, что «выводы многие сделали».

«Мы уже давно забыли, что мешки с песком надо готовить — на тот случай, если опять будет наводнение», — пояснил Бобрышев, отметив, что так уже поступили на новгородском хлебокомбинате, но только после дождя.

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В то же время непогода обострила проблему городской ливневой канализации: сетей не хватает, а те, что есть — не прочищены. Юрий Бобрышев подчеркнул, что в ближайшем пригороде Великого Новгорода — посёлке Панковка, относящемуся к Новгородскому району — сети городские, и слаженной работы по ликвидации последствий ливня там не получилось.

«Момент уже наступил, когда надо объединять и брать все эти сети, территории в одни руки», — заявил мэр.

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Напомним, за пять часов в ночь на 30 июля в Великом Новгороде выпала почти двухмесячная норма осадков. В 12 многоквартирных домах протекла кровля, в 14 — затопило подвалы.

Были затоплены территории и подвальные помещения здания автовокзала, Новгородского театра для детей и молодёжи «Малый», центра по борьбе со СПИДом «Хелпер» и ряда других объектов.