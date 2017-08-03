Севастополь, 3 августа, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ) заинтересована в создании совместных проектов с правительством города и обещает привлечь в Севастополь инвесторов из мусульманских стран. Об этом говорилось 3 июля в ходе круглого стола с участием президента МАИБ Марата Кабаева и врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карло Боссоли. Севастополь. Балаклава. 1842

«Пока о конкретных проектах говорить рано. Есть перспектива развития проектов в строительстве жилья и социальных объектов, сельском хозяйстве и туризме. Здесь нужно ожидать проекты, привлекающие иностранных инвесторов. Инвесторы из Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции готовы вкладывать средства. Санкции им не помешают», — сказал президент ассоциации Марат Кабаев. Он добавил, что МАИБ в этом случае является связующим мостом между городом и инвесторами.

Как подчеркнул глава Севастополя Дмитрий Овсянников, совместные инициативы и присутствие ассоциации плодотворно влияют на развитие предпринимательства в Севастополе.

Члены ассоциации рассказали, что основная цель организации — создание представительств в регионах для поддержки бизнеса с участием мусульман, за исключением видов деятельности, запрещенных Кораном.

Представители отметили, что в Севастополе возможно открытие объектов питания в соответствии с системой «халяль» и оказание гостиничных услуг по исламским стандартам. Предложили проект оказания помощи многодетным семьям крымских татар и внедрение программы «Доступная среда» для инвалидов на благотворительной основе.

Как отметил председатель «Объединения крымских татар Севастопольского региона «Ак-яр» Энвер Мамутдинов, исламский фонд уже оказал поддержку в строительстве новой мечети в Байдарской долине — месте компактного проживания крымских татар в Севастополе. Всего в этом месте откроют два культовых сооружения.