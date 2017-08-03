Берлин, 3 августа, 2017, 20:19 — ИА Регнум. «Если миллиардер-президент минимизирует почти до нуля медийность своего действия — это что-то должно означать, — задумывается над возникшей ситуацией корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Марк Пицке. — Американские президенты имеют право критиковать документы, на которые им приходится накладывать визы, выражая несогласие с текстом. Обама этим правом, например, воспользовался 37 раз».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Воспользовался этим правом и Дональд Трамп, однако, обращает внимание журналист, «не стал устраивать из акта подписания шоу, почти не допустив присутствие прессы на событии». И такая камерность, по мнению Пицке, «в исполнении такого шоумена, как нью-йоркский магнат — пиар-акция покруче нарочитой пышной демонстрации».

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«Трамп заявил, что санкции, налагаемые за вмешательство в выборы на Россию, «противоречат Конституции», а также «приносят вред союзникам США в Европе», но он подписывает документ «ради единства нации», — сообщает автор, акцентируя внимание на каждой детали описываемого события.

«Маловероятно, что демонстрацией «подписания через силу и через не хочу» Дональд Трамп хотел сорвать аплодисменты в Европе, хотя в Германии его позиция поддержку наверняка получит. Но главный сигнал он послал Москве, фактически поприветствовав ее действия. За двумя опубликованными Белым домом документами с выражением неудовольствия президентом подписанного, кроется какая-то игра», — резюмирует Пицке.

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