Бангкок, 3 августа, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Полиция Таиланда застрелила двух наркокурьеров. В машине преступников обнаружили 2 миллиона таблеток метамфетамина и 65 килограммов кристаллического метамфетамина, сообщает 3 августа Bangkok Post.

Rabstol.net Огонь на поражение

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Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками остановили пикап в северной провинции Чианграй 2 августа в 23:50 по местному времени. По словам полицейских, подозреваемые открыли стрельбу и попытались скрыться, правоохранители открыли огонь на поражение.

Двое подозреваемых в возрасте от 25 до 35 лет были застрелены. Полиции не удалось обнаружить документы, удостоверяющие личность погибших.

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В машине нашли 13 мешков с удобрениями, внутри которых обнаружили 2 миллиона 122 тыс. таблеток метамфетамина и 65 килограммов кристаллического метамфетамина.

Полиция продолжает вести расследование, правоохранители пытаются определить конечный пункт назначения партии метамфетамина и возможных соучастников застреленных наркокурьеров.