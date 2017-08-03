Лондон, 3 августа, 2017, 18:51 — ИА Регнум.

Британский актёр Роберт Харди умер в возрасте 91 года, 3 августа сообщает Evening Standard.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана». реж Альфонсо Куарон. Великобритания, США . 2004 Роберт Харди в роли министра магии Корнелиуса Фаджа

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В семье актёра заявили, что у него была «потрясающая жизнь», с «гигантской карьерой в театре, телевидении и кино, охватывающей более 70 лет».

Харди несколько раз играл роль бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и 32-го президента США Франклина Д. Рузвельта.

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Напомним, совсем недавно актёр сыграл роль министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о Гарри Поттере.