Тирана, 3 августа, 2017, 18:35 — ИА Регнум.

За последние 24 часа в лесах Албании зарегистрировали 25 новых очагов возгорания, на юго-западе страны огонь приближается к национальному парку Ллогара, 3 августа сообщает Associated Press.

skeeze Огонь в лесу

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Власти страны задействовали около 300 пожарных и военнослужащих для борьбы с 25 новыми очагами возгорания. Правительство Албании обратилось к ЕС с просьбой о помощи. Лишь в округе Влёра зарегистрировано примерно 20 очагов возгорания.

Лесной пожар в районе Тираны, столицы страны, уничтожил территорию в 10 гектаров, пожарным с трудом удалось потушить пожар, заявили в МВД Албании.

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На юго-западе страны пожарным не удалось справиться с лесными пожарами, поскольку очаги возгорания находятся в труднодоступных горных районах. На борьбу с огнём власти направили вертолёты.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что правительство Албании обратилось к соседней Греции с просьбой о помощи в борьбе с лесными пожарами.