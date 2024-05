Веллингтон, 3 августа, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Хасинду Ардерн, возглавившую Лейбористскую партию, во время общения с журналистами спросили, когда она планирует родить ребенка и повлияет ли это на ее карьеру, сообщает New Zealand Herald. Волна возмущения прокатилась по ведущим СМИ страны, проблема сексизма в отношении женщин на ответственных постах взволновала общественность. Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш назвал подобное поведение абсолютно неприемлемым.

Greyerbaby Беременность

Позднее, в радиопередаче AM Show ведущий Марк Ричардсон снова поднял эту тему, по его мнению, «это совершенно правомерный вопрос для новозеландцев к женщине, которая может стать премьер-министром этой страны. Если для работодателя нормально задаваться подобным вопросом при приеме женщины на работу, возникает вопрос, нормально ли премьер-министру брать отпуск по беременности и родам в разгар работы».

По мнению Ардерн, «это не та тема, которую уместно поднимать в 2017 году. На дворе 21 век, и то, что произошло, лишний раз демонстрирует, сколько проблем до сих пор кроется в отношении общественности к работающим женщинам». «Я открыта к данному обсуждению, я готова отвечать на эти вопросы, но это не значит, что подобное любопытство должно быть допустимо в современном мире», — пояснила она.

Зарубежные СМИ активно включились в обсуждение: тему дискриминации женщин на важных позициях подхватили BBC, USA Today, France 24, Huffinginton Post US, The Guardian, Buzzfeed, the Irish Times, английское издание DailyMail, немецкая сеть GW Akademie.