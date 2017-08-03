Севастополь, 3 августа, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения севастопольского правительства уведомил спортивные федерации города о введении с июля платы в размере 3300 рублей в год за медицинские комиссии детям, участвующим в спортивных состязаниях. Родители требуют разобраться с бюджетным финансированием медицинских услуг или снизить сумму оплаты. Об этом ИА REGNUM сообщил президент севастопольской Федерации тенниса Владимир Боряев.

А. Дейнека. Динамо. Севастополь. 1934

Он сообщил, что администрация ГУБЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» уведомила о том, что с июля 2017 года прохождение углубленного медицинского осмотра детей частных спортивных клубов и федераций будет проводиться на платной основе.

Новацию объяснили ограниченным бюджетным финансированием, по которому бесплатная услуга предоставляется только для государственных организаций.

«Много лет и до сегодняшнего дня дети проходили медкомиссию два раза в год, и всегда это было бесплатно. Сейчас нам установили плату 3 300 рублей в год. То есть одна комиссия из шести врачей стоит 1650 рублей», — комментирует Боряев.

Родители детей-спортсменов обратились в правительство Севастополя с просьбой разобраться «с крайне неразумным решением департамента здравоохранения».

«Физдиспансером монопольно введены платные услуги на получение справки допуска для занятия спортом и участия в турнирах. Ни в одном другом регионе России нет таких цен для получения допуска к занятиям теннисом. В Крыму прохождение комиссии бесплатно», — говорится в письме.

Родители юных теннисистов подчеркивают, что решение горздрава подрывает желание заниматься спортом, особенно это ударило по молодым и многодетным семьям.

Как пояснил Боряев, что в Федерации тенниса занимаются около 1000 человек, более 100 из них постоянно участвуют в соревнованиях.

«Для участия в российском теннисном туре (РТТ) им просто необходима эта справка. В диспансере нам ответили, что дети могут отправиться в Симферополь, раз там бесплатная комиссия».

Опрос теннисистов из разных городов России показал, что в основном медицинские комиссии бесплатны. Например, в Крыму родители не платят за комиссии, они финансируются из бюджета. В некоторых городах эта услуга предоставляется за деньги, но размер платы существенно ниже, чем в Севастополе.

«Так, в Саранске — медкомиссии бесплатны, но за срочность нужно заплатить 400−500 рублей, в Екатеринбурге это стоит 500 рублей в полгода. Севастополь здесь даже обогнал Москву — там стоимость разовой комиссии стоит 1500 рублей. У нас же 1650», — рассказал президент Федерации.

По информации источников в горздраве, чиновники совершили ошибку в расчете суммы госзаказа на 2017 год, поэтому денег на всех детей просто не хватило. С середины бюджетного года бесплатные услуги могут получать только дети, занимающиеся спортом в организациях сети госбюджетных учреждений.

Президент Федерации фигурного катания Алексей Чумак считает, что разделение детей на «бюджетных» и «коммерческих» несправедливо, все должны получать равный доступ к занятиям любыми видами спорта.

«Юные спортсмены, которые представляют Севастополь на всероссийских соревнованиях, должны проходить комиссию бесплатно или по цене, которая соответствует уровню медицинского учреждения, — сказал он. — Фактически нас обязывают платить за печать».

Редакция ИА REGNUM в ближайшие дни ожидает от департамента здравоохранения Севастополя ответ на запрос для разъяснения ситуации.

Уже сейчас в проблему включилась депутат Законодательного собрания Татьяна Лобач. Он сообщила ИА REGNUM о том, что на заседании политсовета отделения партии «Единой России» рассматривался вопрос ценообразования платного медицинского осмотра. Политсовет в рамках партийного проекта взял эту тему «на контроль».

Депутат утверждает, что готова инициировать увеличение финансирования на эти цели при ближайшем рассмотрении изменений в городском бюджете. Кроме того, Лобач считает возможным заложить дополнительные денежные средства, внеся коррективы в госпрограммы Севастополя, касающиеся развития физкультуры и массовых видов спорта.

Как сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования, ГУБЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» отказался в свое время от вхождения в систему ОМС. На это обстоятельство — может ли государственное медицинское учреждение не оказывать услуги в ОМС — обратила внимание Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская. Она также намерена содействовать разрешению проблемы с введением платных медосмотров детей.