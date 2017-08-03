Оренбург, 3 августа, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Организатором митинга является одна из жительниц Оренбурга, многодетная мать Анна Литвинова. Всего в инициативную группу входят 20 человек.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Митинг в Оренбурге

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление образования Оренбурга собралось сократить рабочий день в части групп детских садов и уменьшить количество воспитателей. Оптимизацию планировали с 1 сентября. Но позднее её отменили — в ситуацию вмешался лично глава Оренбуржья Юрий Берг.

По словам родителей, воспитателей вынуждают увольняться. Кроме того, есть проблемы со школьным питанием. Также на митинге пойдёт речь о закрытии кружков и сокращении педагогов в центрах творчества

Родители с этим не согласились и начали борьбу. Они хотят, чтобы их услышали.

Чиновники попытались помещать проведению сегодняшнего митинга. Сегодня во многих садах объявили весёлые старты или родительские собрания. «Явка родителей обязательна. Люди звонят и говорят что опоздают. У кого-то еще продолжаются обязаловки в детсадах», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы митинга.