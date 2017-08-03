Мурманск, 3 августа, 2017, 17:35 — ИА Регнум. На полуострове Рыбачий военнослужащие Северного флота и участники делегации из Великобритании открыли воинский мемориал советским и британским лётчикам, погибшим в Заполярье в годы Второй мировой войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 августа в пресс-службе Северного флота.

Минобороны РФ Мемориал на полуострове Рыбачий

«Воинский мемориал открыт в Вайда-Губе — одном из труднодоступных мест полуострова Рыбачий, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Здесь в годы войны были захоронены 16 советских воинов и два лётчика военно-воздушных сил Великобритании, воевавших с фашистскими захватчиками».

По словам Серги, на месте захоронений павших воинов установлены мемориальные плиты и памятник с именами погибших.

«В годы Второй мировой войны Кольское Заполярье стало единственным театром военных действий, на котором против фашистов сражались вместе советские и английские моряки и лётчики, — напомнил представитель Северного флота. — Мемориальные кладбища, на которых захоронены советские и британские лётчики, находятся в городах Североморске и Мурманске».

Напомним, в эти дни в Мурманской области находится делегация из Великобритании. Во время своего визита британские военные планируют посетить могилы английских, канадских и советских лётчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние годы в Мурманской области проводятся работы по подъему военной техники времен Второй мировой войны, поступавшей в Советский Союз по программе лендлиза из Соединённых Штатов Америки.