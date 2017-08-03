Что скрывают литовские политики и когда запретят бензин: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Лишают аргументов: литовская элита испугалась рассекречивания архивов КГБ СССР;
- Посредническая миссия: Латвии предложили стать наблюдателем на российско-белорусских учениях;
- «Очередная глупость»: в России намерены запретить бензин и дизель;
- Долгожданная сделка: «Роснефть» подкинула эстонцам контракт, а они начали строить СПГ-терминал;
- Никаких дворцов! Путин предостерег «Газпром» от излишеств.