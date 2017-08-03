Ярославль, 3 августа, 2017, 16:21 — ИА Регнум. В Демидовском сквере в центре Ярославля работы по благоустройству и установке освещения ведутся без заключения контракта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти. Эту информацию подтвердили в агентстве по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля.

Работы в Демидовском сквере в Ярославле

28 августа Демидовский сквер Ярославля огородили забором и там начались ремонтные работы, которые сейчас находятся в разгаре. На сайте госзакупок, где был размещен контракт на работы в сквере стоимостью почти 75 млн рублей, 3 августа статус заявки был определен как «работа комиссии», сведения о заключении контракта отсутствовали.

«Аукцион на благоустройство в Демидовском сквере не состоялся. И поэтому мы провели запрос предложений и в нем участвовала одна организация — ООО «ПозитивПроект», которая и признана победителем. С ней будет заключен контракт, который сейчас находится в стадии подписания. Контролирующие органы — департамент финансов мэрии — это решение утвердил. Контракт будет подписан на сумму 74 миллиона 756 тысяч 357 рублей 15 копеек. Но работы на этом объекте, несмотря на отсутствие контракта, уже начались, поскольку сроки поджимают», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника договорного отдела МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля» Марина Царева.

Но Демидовский сквер не просто объект благоустройства — он является объектом культурного наследия регионального значения, и работы в нем требуют соблюдения определенного регламента.

«В этом году Демидовский сквер включили в реестр объектов культурного наследия. Чтобы начать в нем работу, организация должна получить разрешение департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. А для этого подрядчик должен предоставить в орган охраны контракт и договор с архитектором, который будет вести надзор за работами. Без этого вести работы на территории Демидовского сквера незаконно» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

В самом департаменте охраны объектов культурного наследия оперативно прокомментировать ситуацию корреспонденту ИА REGNUM не смогли.