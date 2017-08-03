Санкт-Петербург, 3 августа, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Ранее в СМИ появилась информация о том, что новое руководство ГМП «Исаакиевский собор» массово увольняет сотрудников концертного отдела, выставочного сектора и отдела по связям с общественностью и культурным проектам. Называлась цифра в восемь попавших под увольнение сотрудников. О своем увольнении сообщила и пресс-секретарь музея.

Florstein Исаакиевский собор. Санкт-Питербург

По словам директора Юрия Мудрова, «в целях оптимизации производственных процессов нескольким сотрудникам были предложены иные условия и формы трудовой деятельности».

Те, кому не нашлось применения в дальнейшей работе музея, покидают музей «по соглашению сторон», получая предусмотренную законодательством компенсацию. «По решению администрации ни один сотрудник не уволен», — подчеркнул Мудров.

Он также отверг предположения о том, что указания на сокращение штатов поступают ему из Смольного. «Это всё измышления и очень недобросовестные. Претят мне и рассуждения о лицах, по протекции Смольного «устроенных» в музей. Да, в кадровой работе были недостатки, но, поверьте мне, Смольный — ни при чём. Всё проще и указывает на бытовой характер этих действий», — заявил директор ГМП «Исаакиевский собор».

Как пояснил Юрий Мудров, при ревизии штатного расписания музея он обнаружил «много интересных должностей, например, при отсутствии в музее сцены и концертных площадок беззаботно «трудятся» два машиниста сцены, целый полк концертных администраторов».

Публикации СМИ о массовых увольнениях Мудров объяснил тем, что тема ситуации вокруг Исаакиевского собора в последнее время потеряла известную скандальность, и «это, видимо, не всех устраивает».

Мудров также сообщил, что вместо исполнявшей обязанности пресс-секретаря ГМП начальника отдела по связям с общественностью Марии Морозовой, рассказавшей СМИ о внутренней ситуации в музее в ключе, не устроившем руководство, с 21 июля пресс-секретарём Исаакиевского собора является Игорь Стахеев, ранее работавший заместителем начальника отдела. Морозова же в настоящее время находится в отпуске.

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Напомним, на Прямой линии 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции собора.

Заявка от Русской православной церкви с просьбой передать храм в ее ведение пока не поступала в Смольный. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, только после ее получения вопрос о передаче храма будет рассмотрен городскими властями.

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Юрий Мудров занял пост директора музея в Исаакиевском соборе 15 июня 2017 года. Он был назначен приказом комитета по культуре Санкт-Петербурга, которому подчинен музей.

После своего назначения Мудров выступил против того, чтобы судьба собора решалась на общегородском референдуме. Также ему не нравятся любые уличные акции на тему Исаакия. Директор заявил об отсутствии каких-либо проблем во взаимоотношениях музея и РПЦ. В конце июня Мудров отказался от встречи с депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сославшись на свою занятость и на то, что лишь недавно занял свой пост.