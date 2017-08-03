Хабаровск, 3 августа, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока заняли самые провальные позиции в рейтинге продолжительности жизни в Российской Федерации. Жители Якутии живут дольше остальных дальневосточников. Меньше всех живут Чукотка и ЕАО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Брошенные дома в поселке Вахрушев. Сахалин

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Исследование директора Центра исследований региональной экономики, профессора, доктора физико-математических наук Юрия Корчагина опубликовал портал Viperson.

Якутия — единственный регион, разместившийся в середине таблицы, на 44 месте. Приморье заняло 64 место. Хабаровский край — 72. Остальные регионы ДФО — в самой последней десятке.

73 строчку рейтинга занимает Магаданская область, на 75 — Сахалин, на 76 Камчатка. На 78 месте Амурская область, на 80 месте ЕАО, на 81 Чукотка. Меньше, чем на Чукотке живут в России только в Тыве.

В самом благополучном в ДФО регионе — Якутии — средняя продолжительность жизни в 2016 году составила 70,84 года. При этом Сахастат на 2015 год приводит цифру в 70,86. Данные исследования и официальной статистики почти идентичны.

Средняя продолжительность жизни на Сахалине и Курилах, по данным Корчагина, в 2016 году составила 68,66 года. При этом Сахалинстат вообще не дает данных на 2016 год. По информации ведомства, в 2015 году средняя продолжительность жизни в регионе составила всего 66,4 года. При ужасающей сахалинской медицине и прочих весьма тяжелых условиях жизни могла ли она вырасти более, чем на 4 года, всего за год? Очень сомнительно.

«Для роста продолжительности жизни необходимо повышение уровня и качества жизни населения. В последние годы уровень жизни россиян, к сожалению, снижается. Россия — одна из немногих стран в мире, где так сильно упали доходы населения за последние годы. Весьма печально и показательно для неэффективности существующей власти. C октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2%. Уровень жизни россиян снижался на протяжении 31 месяца. Данные об этом приведены в докладе ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие». При этом реальный размер пенсий с октября 2014-го по апрель 2017-го упал на 6,9%», — написал в своем исследовании Юрий Корчагин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ДФО огромное количество детских садов работают без канализации и водопровода. Жители, в частности, на Сахалине, жалуются на то, что на хорошую работу крупные российские компании, да и не крупные тоже, нанимают гастарбайтеров, а местным жителям в трудоустройстве отказывают. Дальневосточники жалуются на безумные цены на авиаперелеты, на невозможность съездить в отпуск и погреться на солнце после нескольких лет жизни и работы в суровом холодном климате. Дальневосточники жалуются на катастрофическое обнищание. На том же Сахалине 17 000 семей с детьми получают от правительства области бесплатную еду, так как не могут позволить себе даже продукты. А попытка властей отменить выплаты на полноценное питание детям до 3 лет и беременным вызвала массовые народные протесты — власти были вынуждены выплаты вернуть. Сахалин ежегодно тратит на социальные пособия 11 млрд 200 млн рублей. Сахалинцы, которых на островах осталось едва более 400 тыс. человек, живут на пособия и жалуются на безработицу.

Тысячам жителей Якутии приходится слушать про ТОРы и инвестиции в домах, где нет ни канализации, ни теплых туалетов. Это — в Якутии, где «минус 50» зимой — нормальная температура.