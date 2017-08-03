Ярославль, 3 августа, 2017, 14:43 — ИА Регнум. В муниципалитете Ярославля начались депутатские слушания по вопросу рассмотрения проектов муниципальных программ на 2018 год, а также предложений о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы, непосредственно влияющие на показатели проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля Артур Ефремов и Сергей Смоленский

3 августа депутаты рассмотрели блок социальных программ: социальной поддержки населения, физкультуры и спорта, организации доступной среды, развития культуры, международного сотрудничества и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. Программы представляли руководители департаментов и управлений мэрии. У депутатов, несмотря на скорое окончание срока полномочий, обсуждение вызвало значительный интерес и множество вопросов.

Одним из самых острых стало обсуждение программы «Доступная среда в городе Ярославле» на 2016−2020 годы». Пока что в проекте бюджета денег в ней запланировано всего 52,7 тыс рублей — это софинансирование безбарьерной среды в ДК Судостроителей. Депутаты обратили внимание, что устройства пандусов в объектах социальной сферы недостаточно, ведь зачастую инвалиды просто не могут выбраться из дома.

«У нас народ отзывчивый, если увидят инвалида на коляске на улице или в больнице, его туда на руках занесут и вынесут. Но инвалиду невозможно покинуть свой дом, потому что там пандусов нет. И я хочу обратить особое внимание, что у нас до сих пор в городе ни одна школа не оснащена подъемниками. Есть случай, когда девочка-инвалид учится в начальной школе, потому что занятия идут на первом этаже. А с 5 класса ей надо переходить на домашнее обучение, потому что класс переходит на верхние этажи», — сказала председатель комиссии по социальной политикие муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

Нехватка средств в планах на следующий год есть по всем программам. Так, программа соцподдержки сократится на 162 млн рублей. Правда, как заверили представители исполнительной власти, это никак не связано с сокращением льгот, их количество даже увеличилось. Но уменьшается число получателей — ветеранов войны и тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и так далее. Программа развития физкультуры и спорта может быть сокращена почти на треть — на 205 млн рублей. Не хватает денег на ремонты учреждений физкультуры и спорта (120 млн), функционирование МАУ «Дирекция спортивных сооружений» (42 млн), субсидии некоммерческим организациям физкультуры и спорта (23 млн). 188 млн рублей не хватает на удовлетворение потребностей программы «Развитие культуры». Недостаточно средств и на поддержку социально-ориентированных НКО. Депутаты муниципалитета предложили исполнительной власти ряд решений проблем, направленных на исправление ситуации.

«Финансирование социальных программ из бюджета города в 2018 году уменьшится. Поскольку уменьшается и доходная часть бюджета. Сейчас мы рассматриваем предварительно муниципальные программы, чтобы к 7 сентября, когда пройдут основные депутатские слушания, программы были тщательно изучены. Мы предлагаем депутатам искать дополнительные источники внебюджетного финансирования, а также активно взаимодействовать с бюджетами вышестоящего уровня, в частности — областным. Привожу также в пример управление культуры мэрии, которое смогло получить 30 миллионов рублей президентского гранта. Было бы неплохо, чтобы депутаты тоже смогли найти деньги на социальные программы вне бюджета города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. председателя муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.