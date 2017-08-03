Ярославль, 3 августа, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Эдуард Авдалян, выдвинутый от партии «Единая Россия» на очередной срок, погасил долг перед своим коллегой — Андреем Власовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Эдуард Авдалян

Об этом же на своей странице в Facebook написал сенатор Анатолий Лисицын, к которому за помощью обратился Андрей Власов. Авдалян задолжал Власову около 8 млн рублей.

Андрей Власов написал письмо в службу судебных приставов, чтобы наложить арест на избирательный счет ярославского отделения «Единой России», поскольку именно от этой партии Эдуард Авдалян идет на выборы в муниципалитет. Об этом он известил и секретаря регионального отделения «Единой России» Михаила Боровицкого.

И вот сегодня Андрей Власов сообщил корреспонденту ИА REGNUM о том, что финансовых претензий к Авдаляну он больше не имеет. Утром два депутата встретились у сенатора Анатолия Лисицына и пришли к компромиссу.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, согласно открытым данным сайта службы судебных приставов, по исполнительным листам Эдуард Авдалян должен около 230 млн рублей.

«Вполне возможно, что проблема с долгом решена по тем людям, которые обращались к Анатолию Лисицыну. Мы же получили ответ из ярославского Управления службы судебных приставов. В нем говорится, что в отношении Эдуарда Авдаляна возбуждено 12 судебных производств на общую сумму 234 миллиона 992 тысячи 808 рублей 41 копейку. На этой неделе соберемся с моими заместителями, и будем обсуждать этот вопрос. Долг депутата Авдаляна дискредитирует всю партию «Единая Россия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь ярославского городского отделения партии «Единая Россия» Артур Ефремов.

Напомним, сам Эдуард Авдалян вчера сообщил, что городской штаб «Единой России» хочет заставить его кроме своей кампании профинансировать и избирательную кампанию самовыдвиженца Михаила Шабанова, заместителя директора поселкообразующего предприятия «Резинотехника». Интрига заключается в том, что Шабанов является конкурентом внутреннего «оппозиционера» в «Единой России» Павла Зарубина. Бывший председатель муниципалитета, лишенный депутатского мандата в мае, также выдвинут «Единой Россией», так как он выиграл внутрипартийное предварительное голосование. Но, вероятно, партия не желает победы этого своего кандидата. Авдалян же оказался между двух огней, так как именно Зарубин помог ему выиграть выборы 5 лет назад.