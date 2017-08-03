Рубцовск, Алтайский край, 3 августа, 2017, 14:23 — ИА Регнум. 2 августа в Рубцовске (Алтайский край), состоялось третье по счету заседание Общественного совета по контролю за реализацией проекта по модернизации системы теплоснабжения города, который воплощает Сибирская генерирующая компания. Энергетики доложили о ходе работ на тепловых сетях. Также было принято решение о создании наблюдательной группы по благоустройству и озеленению.

Управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании Общественный совет оценил ход модернизации системы теплоснабжения Рубцовска

С отчетом о выполнении работ на тепловых сетях перед собравшимися выступил заместитель директора Рубцовского подразделения СГК Олег Семеньков. По его словам, все работы ведутся по графику.

«На большинстве участков активно ведется укладка трубопроводов непосредственно в канал, — отметил Семеньков. — Один из технически сложных участков расположен на территории детского сада «Планета детства», там, согласно действующим нормативам, необходимо строительство монолитного литого канала, и эти работы ведутся, однако есть вероятность, что бетон не успеет набрать прочность и земляные работы придется провести чуть позже. В этом случае мы предпримем все необходимые меры, чтобы ограничить доступ к участку строительства и максимально его обезопасить».

Как сообщили в управлении по внешним связям СГК, за каждым из членов совета закреплен определенный участок теплотрассы, за работами на котором он ведет контроль. На заседаниях общественники могут уточнить все тонкости и получить ответы на интересующие вопросы. «Тот объем работ, который компания планировала сделать на эту дату, выполнен, — сказала депутат Рубцовского городского Совета депутатов, руководитель фракции КПРФ Нина Бадина, за которой закреплен участок техперевооружения сети от ул. Дзержинского до площади Ленина. — Работают практически от темна до темна».

В рамках прошедшего заседания совместно было принято решение о выделении в составе совета инициативной группы по озеленению. В ее состав вошли Нина Бадина, Сергей Прасолов, редактор портала «Весь Рубцовск», и представитель СГК. Целью их работы будет являться сбор идей и предложений по озеленению города, которые в дальнейшем будут вынесены на обсуждение советом и жителями города. Отметим, решение об этом было принято в связи с тем, что восстановление зеленых насаждений во многих местах, где они были до начала модернизации теплосетей, в ряде случаев запрещено. Причина заключается в том, что у тепловой сети есть так называемая охранная зона, в которой запрещена высадка деревьев.

Следующее заседание общественного совета намечено провести 9 августа.

Напомним, Общественный совет по контролю за реализацией проекта теплоснабжения Рубцовска был создан 19 июля. В его состав вошли представители различных политических и общественных объединений, бизнеса, руководители муниципальных, жилищных организаций, представители СМИ, неравнодушные жители города. Члены совета договорились, что каждый из них будет курировать определенный участок строительства, а общие заседания, в том числе выездные, будут проходить еженедельно. Сотрудники СГК эту инициативу поддержали и выразили готовность принимать участие в каждом заседании с отчетом о ходе реализации проекта и необходимыми разъяснениями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уникальный проект по модернизации теплоснабжения Рубцовска, который предполагает несколько миллиардов инвестиций «Сибирской генерирующей компании» (СГК), контролирует общественность. О создании общественного совета по контролю за реализацией Рубцовского проекта было заявлено 20 июля. Инициаторами создания наблюдательного органа стали общественники и активисты из числа рубцовчан, а также Общероссийский народный фронт.