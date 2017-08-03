Барнаул, 3 августа, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В дополнение к схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вступившей в силу с 1 января 2016 года, власти Алтайского края утвердили на днях порядок сбора ТКО. Это означает, что после определения по конкурсу «мусорного оператора», в регионе начнется поэтапное введение раздельного сбора ТКО. И процесс этот повлечет за собой не только увеличение стоимости этой услуги, но и передел «мусорного» рынка.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Свалка у дороги, ведущей в село Шатобал (Солтонский район Алтайского края) — место компактного проживания древнего алтайского народа — кумандинцев

«В соответствии с договором, потребители будут складировать отходы в контейнеры и бункеры, расположенные в мусороприемных камерах или на контейнерных площадках, а также в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. В многоквартирных домах ответственность за содержание контейнерных площадок возложат на собственников помещений. Если региональный оператор обнаружит несанкционированное место сбора отходов, ответственность за его устранение будет нести собственник земельного участка, где были обнаружены эти отходы», — пояснили в министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Впрочем, если внимательно ознакомиться с документом, то становится понятно, что в случае обнаружения несанкционированных свалок (а таковых, судя по обозначенной выше схеме, на территории Алтайского края насчитывается сотни) региональный оператор будет сам их ликвидировать в случае, если в течение 30 дней нерадивый собственник земельного участка проигнорирует предписание. При таком варианте у оператора появляется право обратиться суд с требованием возмещения компенсации.

Внедрение данного порядка, как известно, нацелено на сокращение образования твердых коммунальных отходов, уменьшение массы размещаемых отходов, снижение опасности их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Но получится ли это на практике?

Напомним, алтайская территориальная схема обращения с отходами основана на межмуниципальном зонировании, и судя по предложенным схемам, организовать собираются 7 зон, в каждой из которых ежегодно требуется строить десятки новых полигонов и скотомогильников и обустраивать сотни существующих стационарных объектов и площадок для накопления и размещения твердых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, в ближайшие 3 года потребуется приобрести более 60 стационарных пресскомпакторов и построить 24 (!) мусоросортировочных завода. Помимо многомиллионных затрат, срок окупаемости которых представляется весьма туманным, сама идея раздельного сбора мусора представляется спорной.

По словам Юрия Музюкина — бывшего директора муниципального предприятия, обслуживавшего мусорный полигон в Барнауле, не только России не по карману пока высокотехнологичные процессы по переработке мусора.

«Перерабатывать мусор могут позволить себе только богатейшие страны. Жители Норвегии, к примеру, где средняя заработная плата составляет 4 тыс. евро, просто помешаны на экологии. Там более 50 процентов всех отходов идет во вторичку (закапывают только в северных территориях). Мусоросжигательный завод тоже очень дорогое удовольствие. В 2012 году японцы построили суперсовременное производство мощностью 80 тыс. тонн. На тот момент стоимость проекта в российских рублях составляла 12 миллиардов. Сейчас, с учетом падения курса, это будет порядка 16 миллиардов. У нас годовой бюджет Барнаула — 8 миллиардов. А нам, минимум, целых два таких завода нужно», — ранее приводил довод эксперт в интервью ИА REGNUM.

По словам Юрия Музюкина, и без того малую долю полезных фракций в российском мусоре «обедняют» бомжи.

«Есть такой факт: в Барнауле, как никаком другом крупном городе, система удаления отходов связана с системой мусорных камер. Практически во всех многоквартирных домах имеются мусоропроводы и доступ к ним, в отличие от мусорных площадок, объективно затруднен. Последние, как известно, все распределены по бомжам: эти люди весьма регулярно ходят по этому маршруту с четким графиком, «помогая» осуществлять раздельный сбор мусора. Вытаскивать же бутылки и жестянки из мусоропроводов затруднительно. Поэтому мусор в мусорокамерах и получается более обогащенный», — поделился Юрий Музюкин своим наблюдением, заметив: обанкротившийся барнаульский мусоросортировочный завод это обстоятельство не спасло.

На вопрос о том, чего сейчас не хватает в городе для нормального функционирования этой сферы, он ответил одним словом — «порядка».

Тем временем, в региональном управлении по тарифами ИА REGNUM ответили, что до завершения процедуры определения регионального оператора, утверждения нормативов накопления твердых коммунальных отходов преждевременно говорить об изменении тарифа на их вывоз. В этой сфере тоже есть много неурегулированных вопросов, поэтому на новые тарифы Алтайский край планирует перейти не ранее конца 2017 года.