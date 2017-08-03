Волгоград, 3 августа, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Власти Волгоградской области могли избежать скандала, который разгорелся по поводу вырубки деревьев на территории мемориального парка у подножия Мамаева кургана. Для этого нужно было всё прозрачно и доходчиво объяснить горожанам. Такое мнение высказал политолог, член «Клуба экспертов Нижнего Поволжья» Виталий Арьков.

Анна Побежимова ИА REGNUM Мамаев курган

«Можно было изначально нормально всё объяснить людям. Тогда бы не пришлось начинать лгать и продолжать лгать. Тогда бы не было всей этой очень некрасивой истории», — считает эксперт.

Напомним, после начала второго этапа реконструкции на главной высоте России, который предполагает вырубку деревьев, город всколыхнуло сообщение об уничтожении «парка сталинградских вдов».

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В опубликованном в Интернете заявлении центрального совета ООО «Дети войны» за подписью его председателя, депутата Госдумы РФ от Волгоградской области Николая Арефьева, утверждается, что в Волгограде стёрли с лица земли «Вдовий парк» — живой памятник воинам Советской Армии, погибшим на Мамаевом кургане.

«Какой цинизм! Уничтожить парк, посаженный вдовами погибших воинов ещё в 1965 году! […] Можно ли назвать человеком того чиновника, который распорядился уничтожить парк? К какой бы партии он ни принадлежал — он не человек. […] И повод-то ничтожный! Парк снесли под стоянку для транспорта к чемпионату мира по футболу. Для этих пигмеев чемпионат важнее памяти о воинах Великой Отечественной войны. Если бы этому чемпионату помешал мемориал на Мамаевом кургане, они снесли бы и его! Ради сохранения своего чина они готовы на все, на любое святотатство!», — говорится в заявлении.

Представители организации заявляют, что нельзя допускать «безнаказанного варварства и надругательства над памятниками нашей великой истории, щедро политой кровью наших отцов и матерей» и потребовали восстановления «вдовьего парка» в Волгограде, а также наказания виновных, «жестоко оскорбивших вдов погибших воинов в Великой Отечественной войне».

«Да, деревья были в таком состоянии, что большинство не сохранить. Да, по требованиям FIFА обязательна вместительная автопарковка, и она была давно в проекте», — написал на своей странице в Facebook Виталий Арьков, но при этом, по его словам, после мундиаля вполне может «выясниться «вдруг», что такая большая автопарковка напротив стадиона абсолютно ни к чему, и её вполне можно переуступить под жилую или коммерческую застройку, изменив назначение участка».

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«Полагаю, неспроста так громогласны в сборном инородном хоре «Никакой аллеи вдов не было» и иные деятели местного стройбизнеса. Да, там по соседству еще не весь ЦПКиО застроен жилыми домами — до Волги можно строить и строить на месте фанзон, а губернатор недавно в разговоре с концессионером парка обронил о необходимости развития данной территории. Так что есть ради чего «глотку драть»…», — считает политолог.

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Подготовка Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года уже не первый раз становится поводом для нападок и претензий в адрес губернатора Волгоградской области и его администрации в медийном поле. В этой связи возникает ряд закономерных вопросов, в частности: «Почему никто из ответственных за это (реконструкцию мемориального парка — прим. ИА REGNUM) в администрации региона не озаботился тем, чтобы «подстелить соломки» и в отношении данного абсолютно просчитываемого по волне негатива мероприятия, и в отношении других — реализуемых или только планируемых», пишет экспертно-аналитическая сеть PolitRUS.

Отмечается, что информационную кампанию можно было развернуть ещё до начала масштабной реконструкции, объяснив волгоградцам, что состояние большинства деревьев парка не позволяет их сохранить, а вырубленные сразу после проведения чемпионата будет заменены на новые аналогичные, и что автопарковка у подножия Мамаева кургана будет организована временно.

Но, как видим, со стороны властей этого сделано не было, возникло недопонимание, спровоцировавшее возмущение и негодование среди горожан, в итоге скандал вышел за пределы региона и докатился до федерального центра.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная реконструкция у подножия Мамаева кургана проводится впервые за последние полвека. Завершить все работы по благоустройству территории у подножия главной высоты России планируется к 9 мая 2018 года.