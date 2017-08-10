Санкт-Петербург, 10 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 28 июля Временное правительство решило издать следующее постановление:

Сожжение гербов в дни революции

«На время войны предоставить министру внутренних дел и министру военному право не допускать и закрывать всякие собрания и съезды, которые могут представлять опасность в военном отношении, государственной безопасности, введя это постановление в действие до обнародования его правительствующим сенатом».

Ллойд-Джордж сообщает, что 28 июля английское правительство получило от русского важное заявление, что последнее считает Стокгольмскую конференцию чисто партийным делом и что оно сохраняет полную свободу действий по отношению к решениям конференции. «Речь» пишет по этому поводу:

«Мы приветствуем первый решительный шаг нашего правительства к освобождению русской внешней политики из циммервальдского плена».

«Известия» печатают телеграмму от английской рабочей партии и членов постоянной Исполнительной комиссии Французской секции Интернационала о согласии их участвовать в Стокгольмской конференции, но с просьбой отложить ее до 9 или 16 сентября по новому стилю, так как 20—29 августа они постановили созвать в Лондоне Междусоюзную конференцию.

Управляющий военным министерством Савинков дал интервью журналистам:

«Первой задачей моей деятельности по военному министерству является восстановление в армии железной дисциплины. Для насаждения ее нужен особый и в высшей степени авторитетный аппарат. Аппарат этот будет организован военным министерством в полном согласии со ставкой верховного главнокомандующего…

Мы полагаем, что для воссоздания дисциплины и поднятия боеспособности армии необходимо усиление института комиссаров… При назначении комиссаров должно быть обращено особое внимание на качество их и определенность их убеждений. Комиссары должны нести ответственность за свою деятельность в том порядке, как эту ответственность несут все военнослужащие… Институт комиссаров будет сосредоточен в военном министерстве, а не в Исполкоме, а Исполкому будет предоставлено право отвода тех или иных лиц…

Необходима самая суровая и действительная борьба с разлагающими армию элементами, вроде так называемых большевистских течений и большевиков…

За высшим командным составом остаются исключительно оперативно-боевые обязанности, за войсковыми организациями — все то, что входит в пределы самоуправления армий, за комиссарами — высший надзор за общеполитической жизнью армии».

Солдаты

На заседании Бюро ВЦИК заслушан доклад казачьего подотдела.

«Революционному элементу казачества, до сих пор, к сожалению, составляющему меньшинство, трудно без поддержки революционных центров бороться с попытками контрреволюции использовать казачество в свою пользу. Недостаток средств вообще и в частности на издание литературы сильно мешает работе Казачьего подотдела, но он старается использовать свою связь с отколовшейся от казачьего Совета демократической группой, издающей газету «Голос рядового казачества»…

Созыв съезда оказывается невозможным, и предполагается созыв делегатов по одному от фронтовых и по два от армейских казачьих комитетов.

«Известия» пишут:

«Командующий армиями Западного фронта генерал Деникин назначается командующим Юго-Западного фронта. Командующий войсками Юго-Западного фронта Балуев назначается командующим войсками Западного фронта».

«Известия» печатают 11 резолюций крупных организаций (кораблей, Советов и т. д.) с требованием роспуска Госдумы и Госсовета.

28 июля рабочие завода «Перун» в количестве 800 человек вынесли резолюции против Госдумы и Госсовета, против ареста лидеров большевиков, против смертной казни и за власть Советов.

Завод

На заседании Городской думы Петрограда, после горячих прений и резких возражений, принято предложение городского головы обратиться к правительству с просьбой назначить государственную ревизию деятельности Продовольственной Управы, включив в ее состав и членов Гордумы. Предложение принято большинством: 29 против 17 голосов.

«Известия» пишут, что следственная комиссия допрашивала вчера Маркова Второго. Выяснилось, что на издание «Земщины» он получал в месяц от департамента полиции сначала 12 000 руб., а потом 10 000 руб. Кроме того, он в разное время получил 70—80 тыс. на разные надобности. Марков Второй сейчас находится на свободе.

В Царицыне, вследствие телеграфного сообщения из Петрограда, закрыта местная газета «Борьба», орган большевиков. Редактор газеты Сергеев арестован и заключен под стражу.

В Москве общегородская конференция фабрично-заводских и железнодорожных комитетов вынесла резолюцию по текущему моменту, где требует отмены смертной казни, протестует против травли большевиков, требует роспуска Госдумы, Госсовета, передачи власти Советам и т. д. До вынесения этой резолюции меньшевики и эсеры покинули заседание, мотивируя свой уход тем, что собрание не правомочно обсуждать политические вопросы, которые может обсуждать лишь Московский Совет. Резолюция принята оставшимся 191 большевиком и интернационалистом. Конференция закрылась пением «Интернационала».

На всероссийском железнодорожном съезде заслушивается заявление о том, что президиум разослал по всем главным железнодорожным комитетам телеграмму следующего содержания:

«Заслушав внеочередное заявление представителей профессиональных организаций: всероссийского союза паровозных бригад, всероссийского союза кондукторов… [и т.д.] — о протесте их против решения съезда дать им только право совещательного голоса. Всероссийский учредительный ж.-д съезд в целях единой и сплоченной работы ж.-дорожников и в интересах борьбы за укрепление завоеваний демократии постановил обратиться ко всем товарищам ж.-дорожникам с объяснением причин этого постановления».

Железная дорога

Далее в обращении основной причиной указывается возможное при обратном постановлении двойное представительство от организаций. Затем на съезде ведутся прения по уставу Всероссийского железнодорожного союза.

На заседании общеказачьего съезда в Новочеркасске принята следующая резолюция:

«Воочию видя, что, несмотря на все меры Временного правительства, Россия по-прежнему находится в состоянии анархии, что государству грозит полное разложение… и принимая во внимание, что казачество с начала момента революции стояло на почве государственности… казачество в настоящий тяжелый момент призывает все здоровые элементы земской и городской России самоорганизоваться на местах, сплотиться по примеру казачества и подняться всем, как один человек, на защиту и устроение отечества…»

Далее требуется: единая, сильная национальная власть, железная дисциплина на фронте и в тылу, отложение выборов в Учредительное Собрание, созыв его в Москве; говорится о недопустимости коренных социально-экономических реформ до созыва Учредительного Собрания и т. п.

На съезде большевиков Подбельский делает доклад от Московской организации:

«Наша Московская организация в настоящее время насчитывает 15 тысяч членов… Общей причиной, усложняющей работу, является недостаток старых партийных рабочих и интеллигентных сил в организации… Работа лежит на плечах молодых работников, главным образом рабочих. С.-р. насчитывают 5 тысяч, меньшевики — 4 тысячи…

Все массовые выступления проходили под нашими лозунгами. Демонстрация 18 июня прошла под нашими лозунгами. В пунктах сбора, указанных Советом, были жалкие кучки в 20—30 чел., за нашими знаменами шли массы… Шесть районных Советов из десяти находятся в наших руках… Наша партия имеет большинство и в некоторых профсоюзах… Спорным пунктом являются завкомы. На устроенной нами конференции завкомов мы представляли подавляющее большинство… Наши районные думы составлены по принципу делегирования от общественных организаций…

После разгрома «Правды» Керенский отдал приказ закрыть «Социал-демократ», но с.-р. и меньшевики на заседании Московского Совета протестовали против этого, после чего Керенский заявил, что отданный приказ относится не к прошлому, а к будущему.

4 июля мы призвали пролетариат на улицу, чтобы предъявить наши требования. Демонстрация собралась на Скобелевской площади. Демонстрантов окружила враждебно настроенная толпа… Все-таки мы демонстрировали в течение нескольких часов».

Москва, митинг у памятника первопечатнику Фёдорову

Ларин приветствует съезд от того крыла меньшевиков-интернационалистов, «которое написало на своем знамени: «немедленный разрыв с оборонцами».

«Я пришел сюда по двум мотивам: во-первых, в то время, когда вы подвергаетесь травле, долг каждого честного интернационалиста быть с вами; во-вторых, нас отделяет от оборонцев и объединяет с вами не только взгляд на войну, но и то, что оборонцы стоят на почве приспособления к капиталистическому строю, тогда как мы стоим на почве социальной революции (бурные аплодисменты), день и час полного осуществления которой неизвестен…

Может быть, та или иная ошибка задержит наше объединение, но я все-таки отстаивал бы его даже в случае ошибок, так как организация большевиков представляет несомненное большинство российского пролетариата, и ее ошибки являются его ошибками. Если это большинство ошибается, то мы должны ошибаться вместе с ним, чтобы вместе изжить ошибки и вместе идти к той исторической задаче — созданию III Интернационала, — осуществление которой стоит перед нашей партией». (Бурные аплодисменты.)

Докладывает представитель из Гельсингфорса:

«Наша организация почти военная. Русского гражданского населения вообще мало в Финляндии. Рабочих всего 12—13 тысяч… В организацию до июльских дней входило 4500 членов. Так как база организации — матросы и солдаты, то состав ее часто меняется: одни полки уходят, другие приходят. Самая крепкая часть организации— матросы… На мелких судах преобладает влияние с.-р., на боевых же крупных судах, крейсерах, броненосцах — все матросы: или большевики или сочувствующие. Таково было настроение матросов на «Петропавловске» и «Республике», а после 3—5 июля к нам перешли «Гангут», «Севастополь», «Рюрик», «Андрей Первозванный», «Диана», Громобой», «Индия». Таким образом, у нас в руках громадная боевая сила…

До событий 3 июля матросы не так охотно шли к нам, считая нас оппортунистами, но события 3—5 июля многому научили матросов, показав, что одного настроения еще недостаточно для достижения цели…

На всю Финляндию у нас три ответственных работника: один ведет газету, другой— агитатор, третий — лектор… В областном Исполкоме мы имеем 8 мест из 25, так как работа в области ведется слабо. Однако за последнее время областной Исполком принимает такие резолюции, что лидеры меньшевиков рвут па себе волосы… Финская социал-демократия всецело на нашей стороне».

Матросы Гельсингфорса

Преображенский докладывает, что на Урале рабочие в большинстве не являются чистыми пролетариями, они связаны с землей. «На Урале — хроническая безработица, охватывающая до 45—50% всех рабочих».

Делегат румынского фронта Мостовенко говорит: «Штабы — контрреволюционны… Штаб издает приказ за приказом, вплоть до узаконения порки (приказ № 210)». На фронте инстинктивно большевистское настроение. К наступлению отношение решительно отрицательное.

Дижбит докладывается от Прибалтийского края.

«В Риге 8 латышских полков, т.-е. 48 000 штыков поддерживают нас… Единение между латышскими полками и сибирскими полное, и если штабу не удастся спровоцировать нас на выступление, то я надеюсь, что мы сумеем сделать 12-ю армию красной армией».