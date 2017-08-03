Ярославль, 3 августа, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Представители ярославского отделения ОНФ проверили ход ремонта дороги Ляпино-Прусово в Ярославском районе и обнаружили нарушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении ОНФ.

Качество ремонта «сенной дороги» вызвало сомнения у представителей общественности

Под Ярославлем местные жители провели акцию протеста против некачественных дорог: обвели ямы и пробоины на дороге краской, а внутрь засыпали сухое сено.

Власти области после этого перфоманса дали задание ГП Ярославской области «Ярдормост» провести ямочный ремонт 500 квадратных метров покрытия. Ремонт начался 1 августа, за две недели дорожники должны были управиться.

Члены ярославского отделения ОНФ решили проверить, как идет ремонт. На момент приезда общественников никаких работ на дороге не было. Но на небольшом участке от деревни Гаврилово в направлении села Прусово активисты Общероссийского народного фронта обнаружили свежие заплатки.

«Качество ремонта вызывает вопросы. Ямы не фрезеруют, просто укладывают асфальтобетонную смесь. Все это крошится уже сейчас. При этом рядом с заплатками остались ямы, чьи размеры явно превышают допустимые ГОСТом», — сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ярославской области Евгений Чуркин.

«У нас есть технология, которая позволяет ремонтировать ямы без фрезеровки, но ее надо соблюдать. Сейчас контролирующие органы проверяют качество ремонта. Если он не соответствует ГОСТу, то мы не заплатим дорожникам и заставим их сделать работу заново» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитет управления автомобильными дорогами и взаимодействия с органами местного самоуправления МО департамента транспорта Ярославской области Денис Замараев.