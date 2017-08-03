Петрозаводск, 3 августа, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Кроме того, следователи установили, что на судне отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов, выявлены иные нарушения. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Максимальное наказание — два года колонии. Расследование продолжается. По информации очевидцев прибытия «Нерхи» к причалу Рабочеостровска, без подсчета было заметно, что на борту теплохода находилось гораздо больше пассажиров, чем мог вместить корабль. После того как теплоход пришвартовался, по причалу пошли слухи, что капитан «Нерхи» пьян. Очевидцы также рассказали, что этим летом из двух теплоходов («Метель-4» и «Василий Косяков»), перевозящих туристов из Рабочеостровска на Соловки, один находится в ремонте в Петрозаводске («Василий Косяков»). Поэтому турфирмы были вынуждены арендовать другие суда. Скорее всего, таким образом на маршрут и попала «Нерха», приписанная к порту Архангельска.