Владимирская область, 3 августа, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Российская экономика смогла преодолеть кризис и изменить свою структуру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе форума «Территория смыслов».

Анашкин Сергей ИА Красная Весна Экономика России

«Экономика справилась с кризисом, вышла из стагнации», — заявил Володин.

При этом, по его словам, экономика РФ столкнулась с несколькими сложностями — в частности, с санкциями.

«Санкции нас заставили многое сделать, мы справились с санкциями, преодолели их», — отметил Володин.

По словам спикера Госдумы, международные санкции в отношении РФ привели к тому, что сама структура экономики РФ была обновлена.

«Изменилась структура экономики: мы уже не настолько зависим от нефтегазовых доходов, как раньше. Эти изменения было непросто сделать», — подчеркнул Володин.

Президент США Дональд Трамп подписал закон накануне. При этом он заявил, что документ содержит «ряд явно неконституциональных положений». В частности, недовольство Трампа вызвал пункт, позволяющий Конгрессу блокировать решение президента по снятию ограничений без одобрения Конгресса.