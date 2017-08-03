Санкт-Петербург, 3 августа, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО), оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», поднята по тревоге и совершает марш в район проведения учений в Ленобласти. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ЗВО.

Mil.ru «Искандер-М»

Ракетчики отработают развертывание комплексов, загрузку ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин на пусковую установку, нанесение упреждающего удара и выполнят электронные пуски ракет по критически важным объектам условного противника на удалении в несколько сотен километров.

Кроме того, будут отработаны действия по маскировке, радиационной, химической и биологической защите, пройдет тренировка отражения нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника.

«В практических действиях примут участие более 300 военнослужащих, будет задействовано до 50 единиц вооружения и военной техники», — отметили в ЗВО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущие учения экипажей ракетных комплексов «Искандер-М» проходили в Ленобласти в конце марта текущего года. Тогда ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командные пункты.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракетчики ЗВО подняты по тревоге в рамках учений

А в январе 2017 года расчетами ракетных комплексов «Искандер-М» ракетных соединений ЗВО, дислоцированных в Ивановской и Ленинградской областях, были проведены тренировки по управлению ракетными ударами.

Справка

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» предназначен для нанесения ракетных ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям в глубине оперативного построения войск противника. Комплекс способен производить пуск ракет в режиме «готовности с марша» без выхода боевого расчета из кабины. Он позволяет поражать цели на дистанции более 400 км с точностью попадания плюс-минус 2 метра.