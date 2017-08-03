Ярославль, 3 августа, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Гарантия на новые стальные решетки, которые заменят чугунные ограждения на проспекте Ленина в Ярославле, составит 2 года. Это следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Портал государственных закупок Эскиз решетки для проспекта Ленина в Ярославле

Ранее ярославцы высказывались против замены чугунных ограждений на стальные, утверждая, что чугунные решетки на проспекте Ленина стоят как минимум с 60-х годов 20 века.

Благоустройство бульвара на проспекте Ленина обойдется бюджету в 31,3 млн рублей. Эти средства разбиты на 2 лота. Один лот начальной ценой в 21,6 млн рублей включает в себя замену чугунного ограждения на стальное, установку скамеек и урн. Второй лот предполагает замену тротуарной плитки на 9,7 млн рублей. Контракты пока не заключены. Аукцион на замену оград не состоялся и объявлен повторно. На аукцион по замене плитки подала заявку только одна организация, и эта заявка была отклонена.

В конкурсной документации представлен дизайн новых ограждений. Их высота составит 0,6 метров.

Мэрия учла критику градозащитников и историков, заявлявших, что использование герба в каждой секции девальвирует герб. Поэтому представлено два вида ограждений — с гербом и без герба.

Благоустройство проспекта Ленина в Ярославле входит в губернаторскую программу «Решаем вместе».