Владимирская область, 3 августа, 2017, 11:08 — ИА Регнум. В Госдуме работают над законом об отношении человека и робота. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе форума «Территория смыслов» во Владимирской области.

Робот и человек

«Мы работаем над законом об отношении человека и робота, это то, что через лет пять будет очень актуально», — сказал парламентарий.

Важно, чтобы РФ в сфере цифровой экономики была экспортером своей продукции, а не импортером. «Сейчас нужно решать вопрос о формировании законодательного поля (в этой сфере)», — указал Володин.