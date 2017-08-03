Донецк, 3 августа, 2017, 10:53 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили десять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Донецкий, Калиново, Калиновка, Сокольники, Славяносербск, Первомайск, Логвиново.

John Crosby Миномётный обстрел

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Читайте также: В ЛНР очередной подрыв памятника: есть раненые

От огня украинской артиллерии пострадала мирная жительница в поселке Донецкий, а также было повреждено одно здание.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 77 раза. Под огнем оказался 21 населенный пункт.

Украинская артиллерия обстрелами повредила два дома в Докучаевске и сожгла один дом в селе Коминтерново.

«Штаб АТО» зафиксировал 30 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Лебединского, Широкино, Павлополя.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Крымского, Троицкого, Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается уже три года. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о мирном урегулировании конфликта, Киев продолжает эскалацию военных действий на востоке Украины с целью силового захвата территорий ЛНР и ДНР.