Лондон, 3 августа, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал «билль о санкциях против России» как ответ на отъем Кремлем американской недвижимости в Москве, считает британская The Independent. Нью-йоркскому корреспонденту Кларку Майндоку удалось вывернуть ситуацию с точностью до наоборот, «подогнав под ответ» фактическую последовательность событий, но удалив за ненадобностью из истории решение Конгресса о новом пакете антироссийских санкций, принятое за несколько дней до объявления Владимиром Путиным высылки дипломатов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«По всей видимости, Трампу не очень хотелось подписывать закон, принятый Конгрессом, и потому он не забыл отметить, что «документ имеет недостатки», однако свою подпись под ним поставил, — отмечает журналист. — Американский президент одним росчерком пера не просто согласился с введением новых ограничений против Москвы, но и усложнил себе «включение заднего хода», ведь теперь, чтобы отменить закон, одних президентских полномочий будет недостаточно. Потребуется еще и согласие парламентариев».

Корреспондент обращает внимание на то, что «как Трамп, так и Тиллерсон выразили неудовольствие подписанным документом и санкциями, которые будут введены, а президент США не упустил случая для самопиара, заявив, что он создал великую компанию, стоящую миллиарды долларов, именно поэтому он и был избран президентом, для того, чтобы заключать сделки на благо Америки. И это он умеет делать лучше, чем Конгресс».

«Комментарий Трампа в адрес Конгресса выглядел, конечно, ошеломляющим и даже в какой-то степени вызывающим, но это в конечном итоге можно назвать не более, чем жестом отчаяния, — приводит автор в завершение статьи реплику старшего партнера юридической фирмы Dorsey & Whitney Лоренса Уорда. — У Трампа не было возможностей уклониться от подписания или как-то сманеврировать: в Конгрессе документ получил одобрение подавляющего большинства и единственное решение, которое было доступно Трампу — это подписание».

Читайте также: «Что ни придумают в Америке против Путина — все идет ему в плюс»