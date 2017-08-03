Вашингтон, 3 августа, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В операционной системе Windows 10 может появиться функция Eye Control, которая позволит управлять интерфейсом с помощью движений глаз. Об этом сообщает портал The Verge.

Christiaan Botha Глаз

Microsoft планирует встроить в операционную систему функцию отслеживания движений глаз. Новая возможность предназначена, в первую очередь, для тех пользователей, которые страдают различными расстройствами опорно-двигательного аппарата и не могут полноценно пользоваться компьютером при помощи клавиатуры и мыши.

Для того чтобы запустить то или иное приложение, пользователю необходимо будет удерживать взгляд на значке приложения. А для ввода текста нужно аналогичным образом работать с экранной клавиатурой.

Чтобы функция Eye Control полноценно работала, потребуется специальное устройство Tobii Eye Tracker 4C. Разработчики этого устройство сотрудничали с Microsoft при работе над новым функционалом.

В Microsoft заинтересовались технологиями отслеживания взгляда в 2014 году. Затем специальная команда сотрудников стала дорабатывать технологию, после чего гендиректор компании Сатья Наделла одобрил включение функции отслеживания взгляда в Windows 10.

Новая функция должна появиться в пользовательской версии Windows 10 в 2018 году.