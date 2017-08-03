Ярославль, 3 августа, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В Ярославле разгорается очередной скандал, связанный со службой «скорой помощи» и местными дорогами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скорая и ямы

Житель Ярославля снял видео, на котором машина «Скорой помощи» едет по проспекту Авиаторов в сторону Областной больницы. Причем «едет» — это громко сказано. «Скорая» маневрирует между огромными ямами, но объехать все не удается, так как на некоторых участках проспекта сделать это просто невозможно. При этом можно представить ощущения пациента, если тот находится в салоне «Скорой»: человек, который и так находится в критическом состоянии, вынужден подпрыгивать на ухабах вместе с аппаратурой и самими медиками.

«Это, конечно не фонтан открывать, но все же где «безопасные дороги» от врио губернатора Дмитрия Юрьевича Миронова и мэра Владимира Слепцова? На ваших экранах пр. Авиаторов у Яковлевской церкви, скорая едет в Областную больницу. Это я не успел снять, как он до этого в яму влетел, там было жесть» — пишет автор видео.

В комментариях ярославцы с возмущением отмечают, что от проведенного ямочного ремонта действительно не осталось никакого следа. В мэрии Ярославля, очевидно, с видео уже ознакомились.

«На этой неделе все заделаем, на проспект Авиаторов еще раз выйдет подрядчик, проведет ямочный ремонт. На 2018 год проспект войдет в программу агломерации» — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.