Вашингтон, 3 августа, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Эксперт отметил, что в сложившихся ситуациях риски для инвесторов и подрядчиков могут возрасти. В первую очередь, речь идет о сложных проектах, ориентированных на экспорт углеводородов. Такая ситуация может не лучшим образом сказаться на нефтегазовом секторе России.

Krichevsky МЛСП Приразломная

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в среду, 2 августа, американский президент Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Конкретно в отношении российской экономики этот закон расширяет ряд секторальных санкций. Например, ограничивается максимальный срок финансирования российских банков, которые находятся под санкциями США, до двух недель; для компаний нефтегазового сектора — до 60 дней, что на 30 дней меньше, чем раньше.

Поскольку закон уже был принят обеими палатами Конгресса, то уже ни у кого не оставалось сомнений, что Трамп подпишет документ. Сам президент США после подписания закона заявил, что документ содержит существенные недостатки. Трамп также сказал, что Конгресс включил в документ «явно неконституционные меры». Американский сенатор Джон Маккейн отреагировал на это критикой в сторону главы страны. Маккейн подчеркнул, что понимает обеспокоенность Трампа по поводу ужесточения санкций против РФ, но считает реакцию президента неуместной.

Говоря о новых ограничительных мерах против России, глава США подчеркнул, что новая редакция законопроекта по санкциям против энергосектора РФ позволит американской администрации быть более гибкой в их применении. По словам Трампа, улучшенный язык законопроекта отвечает на опасения ряд стран ЕС, которые хотят быть более устойчивыми к антироссийским санкциям против энергетического сектора.

Напомним, что закон, например, корректирует перечень глубоководных и арктических шельфовых проектов и проектов в сфере нефтяной и газовой отраслях с труднодоступными запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Разница существенная. Раньше в законе говорилось обо всех таких проектах на территории России с участием подсанкционных физических и юридических лиц. Теперь же ограничения относятся только к новым проектам, но без географической привязки. Под такие санкции подпадают все новые российский проекты, где компаниям РФ, находящимся под санкциями, принадлежит от 33%.

Также в законе говорится о том, что президент США сможет вводить санкции против лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно. Помимо этого, ограничения могут коснуться предоставления услуг, технологий, оказания информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. В отдельном пункте закона отмечается, Вашингтон продолжит выступать против реализации газопровода «Северный поток-2», который должен пролегать по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.