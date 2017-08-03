Панама, 3 августа, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Бразильская строительная компания Odebrecht 2 августа заявила, что выплата «денежного штрафа» в размере $220 млн, который она обязалась внести в рамках соглашения о сотрудничестве с органами юстиции Панамы, растянется на 12 лет, сообщает El Nacional.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Панама

«Соглашение предусматривает штраф в размере до $220 млн, которые будут выплачены в течение 12 лет, из них $100 млн специально предназначены для использования в финансовой системе страны», — пояснила крупнейшая строительная компания Бразилии в своем официальном заявлении.

Согласно «действующему соглашению о сотрудничестве», которое Odebrecht подписала с панамской прокуратурой 26 июля, компания готова предоставить властям страны всю информации о ее сотрудниках, должностных лицах или третьих лицах, которые относятся к ее деятельности в Панаме.

Строительная компания проинформировала, что, так же как и подписание партнерских соглашений со следственными органами Бразилии, США, Швейцарии, Доминиканской Республики и Эквадора, подписание подобного договора с Панамой «доказывает, что компания готова сотрудничать с властями тех стран, где ведет свой бизнес».

По словам представителей Odebrecht, компания уже приняла в Панаме, стране, в которой она осуществляет свою деятельность с 2006 года, где также является самым крупным правительственным подрядчиком, различные меры по улучшению своих обязательств по «этике, честности и прозрачности во всех своих действиях и бизнес-практик».

После подписания соглашения о сотрудничестве с бразильской строительной компанией прокуратура Панамы заявила, что надеется до декабря 2017 года закончить расследование по делу о взятках, которые платила Odebrecht за привилегированный доступ к госконтрактам.

Напомним, по данным панамской прокуратуры, с сентября 2015 года в Панаме было открыто 26 дел, связанных с бразильской строительной компанией, по которым проходит 43 человека, из них 24 являются гражданами Панамы и включают бывших министров и родственником высших должностных лиц.

Дополнительные расследования были открыты после того, как бывшее руководство Odebrecht в декабре 2016 года призналось органам юстиции США, что заплатило $788 млн в виде взяток в 12 странах Латинской Америки и Африки, в том числе в Панаме, где с 2009 по 2014 год компания выплатила незаконных вознаграждений на $59 млн.