Курган, 3 августа, 2017, 09:51 — ИА Регнум. История с халатностью врачей стала известна после публикаций в СМИ. Отец ребёнка сообщил, что проблемы со здоровьем сына начались, когда мальчику исполнилось полгода. Сперва анализы показывали превышение белка в моче. Доктора курганской областной детской клинической больницы дали рекомендации лечения на дому. Но позже у ребёнка случился неврит лицевого нерва. Малыша положили в больницу и решили лечить почки.

George Hodan George Hodan Врач

«Сына стали лечить гормональными препаратами. Через три недели он оказался в реанимации. Из-за препаратов в крови у сына не осталось калия и кальция, в результате — две остановки сердца, отек мозга, операция», — сообщил отец ребёнка изданию «Ura.ru», отметив что в коме его сын пробыл два месяца.

Как утверждает отец ребёнка, врачи изначально поставили неверный диагноз. Кроме того, ребенку провели операцию и выписали из больницы с инвалидностью по детскому церебральному параличу (ДЦП).

«Сейчас ребенок лежачий, смотрит в одну точку, не говорит. В трахее у него трубка. Он едва двигает ручками и ножками, питается через зонд», — сообщил отец мальчика.

«В настоящее время следователями и криминалистами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрошены родители потерпевшего, медицинский персонал, осуществлявший наблюдение и лечение ребенка, а также главврач медицинского учреждения, изъята медицинская документация в целях установления степени вреда здоровья, причинного ребенку и назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Кроме этого, в департамент здравоохранения Курганской области направлено поручение о проведении проверки на предмет качества оказанной медицинской помощи мальчику», — сообщает пресс служба СУ СКР по Курганской области.

Отметим, что в июне 2017 года следователи Кургана возбудили уголовное дело по причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей относительно докторов перинатального центра.

Установлено, что у мамы ребенка были сложные роды. Девочка находилась в тяжелом состоянии двое суток. Мать уверена, что дочка погибла из-за халатности врачей: аппарат вентиляции легких был неправильно настроен и вызвал разрыв внутреннего органа. Данный вывод она делает на основании того, что сама является медиком.