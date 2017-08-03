Краснодар, 3 августа, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Участие в выборах в Законодательное собрание Краснодарского края, которые состоятся в сентябре 2017 года, кандидаты от партии «Яблоко» принять участие не смогут. Краевой список претендентов на депутатские кресла от политического не зарегистрирован, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Ikkk.ru Заседание избиркома

Такое решение Центризбирком принял на последнем заседании. Рассмотрев жалобу Краснодарского регионального отделения «Яблоко» на неправомерность отказа в заверении краевого списка кандидатов в депутаты регионального парламента шестого созыва, ЦИК оставил её без удовлетворения. Напомним, 22 июля избирательная комиссия Краснодарского края отказалась зарегистрировать список партии «Яблоко». Причина — «в связи с отсутствием необходимых для заверения списка документов и несоблюдением требований к выдвижению краевого списка кандидатов».

Отметим, что в столь масштабных выборах в Краснодарском крае «Яблоко» не будет участвовать впервые.

«Все стороны — «Яблоко», краевая комиссия, ЦИК оказались заложниками действий Рыжаева (бывшего руководителя реготделения «Яблоко» — прим. ИА REGNUM) и его кураторов, а также ошибок федерального руководства партии, которое этого самого Рыжаева держало во главе регионального отделения и не смогло нормально исключить из партии», — считает координатор местного отделения движения «Голос» Давид Канкия.

По его словам, «основания для снятия списка были достаточно серьезные, и ЦИК, и ИККК принять другого решения, даже если бы они этого хотели, не могли».

«Впервые «Яблоко» не будет участвовать в масштабных выборах в Краснодарском крае. А значит на демократическом фланге не осталось ни одной партии. Как это скажется на явке? На конкурентности выборов? Посмотрим 10 сентября», — написал на своей странице в Facebook Кантия, отметив, что это не просто «сушит явку, но и разрушает институт выборов».

Скандал в региональном отделении партии разразился ещё в начале июля. Тогда выяснилось, что существует два списка кандидатов от партии для участия в сентябрьских выборах. Один из них в краевую избирательную комиссию подал бывший руководитель отделения Владимир Рыжаев. Однако в федеральном бюро «Яблока» заявили, что этот документ нелегитимен, так как Владимир Рыжаев больше не является членом партии, а список кандидатов от партии в Краснодарском крае еще не утверждался.

Рассмотрение уведомления об участии кандидатов от партии в сентябрьских выборах в крайизбиркоме решили временно отложить до вынесения вердикта по этому вопросу Центральной избирательной комиссии РФ и Министерством юстиции Краснодарского края.

На состоявшемся 22 июля заседании избирательной комиссии Краснодарского края были рассмотрены избирательные документы, представленные реготделениями партии» Родина» и «Яблоко». Обоим партиям было отказано в заверении краевых списков кандидатов, а также в регистрации уполномоченного представителя и уполномоченного представителя по финансовым вопросам из-за недостатков в оформлении документов.

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Напомним, из партии «Яблоко» лидер реготделения в Краснодарском крае Владимир Рыжаев вышел 31 марта 2017 года. Виновником скандала часть местных партийцев считает председателя псковского отделения «Яблока» Льва Шлоссберга. По их мнению, именно он и его соратники «попытались разогнать» партийную организацию Краснодарского края, обвинив Рыжаева в провале парламентских выборов в сентябре 2016 года, пишет ИА «KrasnodarMedia». Позднее Рыжаев отозвал заявление о сложении с себя полномочий лидера регионального отделения и сообщил о том, что краевая партийная конференция переназначила его на должность. 16 июля руководителем реготделения партии «Яблоко» был избран Евгений Витишко.

Ещё один скандал последовал 19 июля. Витишко сообщил, что в офисе партии появились полицейские, которые изъяли сейф организации. По его словам, заявление в полицию написал бывший глава отделения Владимир Рыжаев, который утверждает, что из сейфа пропали 148 тыс. рублей. По мнению кубанских яблочников, действия экс-руководителя отделения были направлены на срыв выдвижения кандидатов от партии на выборах в заксобрание края.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в ходе 13-го заседания Экспертного клуба «Регион», посвященного выборам в областные и городские парламенты, в пресс-центре ИА REGNUM директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт привёл ситуации с региональным отделением «Яблоко» в Краснодарском крае в качестве примера одной из моделей новой линии разлома между федеральным центром и регионами — модели внутреннего конфликта.

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«В выдвижении «паровозов» больше политических смыслов, чем электоральных»

Выборы Законодательное собрание Краснодарского края шестого созыва состоятся 10 сентября 2017 года в единый день голосования. В состав парламента войдут 70 народных избранников — это на 30 меньше, чем в нынешнем. В частности, «Единую Россию» на предстоящих выборах будут представлять 135 кандидатов — 32 одномандатника, 103 по списку.