Токио, 3 августа, 2017, 09:40 — ИА Регнум. В Японии сформировано новое правительство. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции.

Сакура. Япония

Так, министром иностранных дел Японии стал Таро Коно, который в 2015—2016 гг. он был главой ведомства по делам административной реформы. Экс-глава МИД страны Фумио Кисида назначен главой Совета по политике партии. Ицунори Онодэру, исполнявший обязанности главы политсовета ЛДП, назначен новым министром обороны Японии.

Министром по восстановлению экономики стал Тосимицу Мотэги, а министром по административным делам назначена Сэйко Нода.

Отметим, что в общей сложности в рамках масштабной перестановки в правительстве Японии были назначены 19 министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров.

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