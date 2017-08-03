Вашингтон, 3 августа, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Международная группа ученых провела успешный эксперимент по редактированию генома человеческого эмбриона. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Геном

Ученые впервые успешно отредактировали геном человеческого эмбриона на ранней стадии развития и устранили генетический недостаток, который вызывал опасное заболевание сердца. Они исправили мутацию в гене MYBPC3, который является причиной почти половины случаев заболевания наследственной гипертрофической кардиомиопатии.

Это неизлечимое заболевание проявляется только у взрослых и может стать причиной остановки сердца и смерти.

В своем опыте ученые использовали генетический материал 12 здоровых женщин и одного мужчины, имеющего мутацию гена MYBPC3. С помощью системы редактирования генома CRISPR/Cas9 генетики смогли получить 42 здоровых эмбриона из 58, что составляет 72,4%.

По мнению авторов исследования, редактирование ДНК в сочетании с другими методами может помочь справиться не только с кардиомиопатией, но и с другими болезнями.

На сегодняшний день ученые не могут применять данную методику на практике по этическим причинам. Однако они надеются, что с развитием технологии в будущем можно будет использовать часть практик в медицине.