Хух-Хото, Китай, 3 августа, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении повышенного «синего» уровня общественной опасности в связи с формированием песчаного шторма сразу в нескольких уездах Автономного района Внутренняя Монголия.

News.qq.com Песчаная буря

По данным синоптиков, скорость ветра в эпицентре урагана достигает 19 м/с. Местные власти были заранее предупреждены о грядущей буре, поэтому жертв удалось избежать. Накануне метеорологическое бюро призвало местных жителей исключить нахождение на открытом воздухе во время бури, а также плотно закрыть все окна и двери, пишет «Сина синьвэнь».

Песчаные бури не редкость для Синьцзян-Уйгурского автономного района и Внутренней Монголии. Сильные ветра поднимают в воздух тонны песка, который оседает на зданиях по мере ослабления ветра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале мая сильные песчаные бури обрушились сразу на несколько северных провинций КНР, в том числе провинции Ганьсу, Цзилинь, Шаньси и Шэньси.