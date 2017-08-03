Село Приморское, Абхазия, 3 августа, 2017, 09:20 — ИА Регнум. В Абхазии два человека погибли при взрыве на складе боеприпасов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Взрыв

Взрыв произошел на армейских складах в селе Приморское, пострадали 60 человек. Из них 35 человек — граждане РФ, отдыхавшие в селе.

Госпитализировано 27 человек, из них пятеро — в стабильно тяжелом состоянии. По предварительным данным, двое погибших получили смертельные осколочные ранения. Не исключено, что это туристы.

Еще один человек пропал без вести, его поиски продолжаются. Инцидент расследует транспортная прокуратура Абхазии.

Напомним, около 16:30 по местному времени 2 августа произошел взрыв на складе, находившемся вдали от населенных пунктов. Однако рядом с эпицентром взрыва расположен популярный у туристов минеральный источник.

В российской ассоциации «Турпомощь» сообщили, что пострадавшие туристы путешествовали не в составе организованных групп. Из 27 госпитализированных с травмами 19 — граждане РФ.