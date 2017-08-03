Ереван, 3 августа, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Две мины найдены на месте взрыва в жилом доме в Ереване, сообщили 3 августа пресс-службе МЧС Армении.

shamshyan.com Мина, обнаруженная на месте происшествия

«На месте взрыва были обнаружены две мины, одна из них — в разобранном виде», — сообщили в пресс-службе.

В результате взрыва пострадали люди, один умер в больнице (32 года). Второй раненый находится в тяжелом состоянии (20 лет).

Напомним, взрыв в Ереване прогремел вечером 2 августа в квартала Давидашен.