Пекин, 3 августа, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Центральной комиссией по проверке трудовой дисциплины КНР, бывший заместитель председателя Постоянного комитета КПК провинции Шэньси Вэй Минчжоу предстанет перед судом за взяточничество, нарушение трудовой дисциплины и уклонение от уплаты налогов.

Rae Allen Правосудие

В заявлении отмечается, что Вэй Минчжоу уже уволен с государственной службы и исключен из КПК. Все материалы внутренней проверки, инициированной в мае, были переданы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства, пишет «Жэньминь жибао».

В ходе внутреннего расследования было установлено, что экс-чиновник неоднократно получал взятки и дорогие подарки от местных бизнесменов и коллег по работе, принимал участие в пышных банкетах, что противоречит внутренним инструкциям членов КПК, занимался коммерческой деятельностью, а также скрывал свои реальные доходы.

Все незаконно нажитое имущество экс-чиновника будет конфисковано в пользу государства, а сам Вэй Минчжоу предстанет перед судом в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины КНР опубликовала заявление, согласно которому бывший замглавы антикоррупционной комиссии Чжан Хуавэй был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) за неоднократное нарушение трудовой дисциплины и кодекса КПК.