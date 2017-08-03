Варшава, 3 августа, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Власти Польши приветствуют подписанный главой Белого дома Дональдом Трампом документ о новых санкциях США против России. Соответствующее заявление опубликовано в среду, 2 августа, на сайте польского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Польша приветствует подписание законопроекта президентом США Дональдом Трампом, который поддерживает текущую политику санкций США по отношению к РФ», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что ограничительные меры против РФ, оформленные в форме законопроекта, дают «надежду, что они (санкции) окажутся более эффективными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа глава Белого дома Дональд Трамп подписал новый закон об экономических санкциях против РФ, ранее принятый Конгрессом США. При этом Трамп подверг критике данный закон как содержащий «неконституционные меры», а также отметил, что этот документ лишает США возможности участия в выгодных экономических проектах.

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