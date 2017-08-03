Благовещенск, 3 августа, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Благовещенск, передает «Прайм».

Jedimentat44 Владимир Путин

Свой визит глава государства начнет с посещения строящегося Амурского газоперерабатывающего завода.

Потом Путин отправится на Нижне-Бурейскую ГЭС. Там в его присутствии состоится запуск трёх агрегатов.

Там же президент проведёт совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после рабочей поездки в Благовещенск 3 августа поздно вечером Путин улетит в Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в федеральную госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» включен 21 инвестиционный проект на общую сумму 545 млрд рублей. Объём привлечённых в реализуемые на Дальнем Востоке проекты за последние восемь месяцев увеличился на 14 млрд долларов США и составил 35 млрд долларов США.

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