Цитата из видео ЭКИПАЖ. Секреты мастерства летчиков Су-30СМ (Минобороны России) В кабине

Москва, 3 августа, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Успех экипажа многофункционального истребителя Су-30СМ в конкурсе летного мастерства «Авиадартс» на Армейских международных играх обеспечило единство команды, сообщили летчики на видео Минобороны.

О подготовке экипажа к конкурсу рассказали капитан Юрий Балашов и штурман Никита Подковыров. Этот экипаж выиграл проходивший в Китае конкурс «Авиадартс-2017».

"Мы были одной командой: кто-то стрелял лучше, кто-то пилотаж вел лучше, кто-то навигацию. Было три воздушных боя, и во всех воздушных боях мы победили», — сказал Подковыров.

Напомним, «Авиадартс-2017» начался в городе Чанчуне (Китай) 31 августа. В нем приняли участие порядка 40 экипажей ВКС. От России в конкурсе приняли участие экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР, Су-25, Су-30СМ, Су-34, Су-35, Ил-76 и Ту-22М3. Также участвовали экипажи вертолетов Ми-8, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.

Стоит отметить, что «Авиадартс-2017» впервые проходит на территории Китая. В состязаниях задействованы аэродромы Дафаншень, Сыпин, Шуанляо и полигон Тайпинчуань.

Экипажи ВКС РФ представлены во всех восьми номинациях по родам авиации и выступают на своей технике.