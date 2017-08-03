Москва, 3 августа, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Стадион «Локомотив» будет переименован в «РЖД Арену» накануне Дня железнодорожника. Об этом 3 августа сообщают «Известия» со ссылкой источник в клубе.

superchango Стадион «Локомотив»

По информации источника, домашний матч с хабаровским СКА в рамках четвертого тура чемпионата России будет проводиться уже на стадионе с новым названием. Смена названия обусловлена тем, что руководство клуба и РЖД посчитало, что это будет красивым жестом в преддверии Дня железнодорожника.

«РЖД Арена» не просто символ наших добрых взаимоотношений с главным спонсором. Мы помним о том, что у истоков клуба стояли железнодорожники. Их силами построен стадион. Их вклад в победы «Локомотива» трудно переоценить. Новое название арены благотворно скажется на узнаваемости бренда «РЖД», — приводит издание слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса.

Также в межсезонье на стадионе проводись косметические ремонтные работы: был перестроен фасад арены, заменены кресла на трибунах и установлены четыре новых табло. Вместимость была сокращена с 28 800 до 27 320 мест.

Отметим, что продажа названий стадионов распространена среди ведущих клубов мира. В названии арен многих европейских клубов фигурируют имена различных спонсоров.

В России такая практика появилась сравнительно недавно. Так, новые стадионы «Спартака» и ЦСКА носят имена спонсоров клубов.