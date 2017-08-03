Москва, 3 августа, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Мужчина с ножом, находящийся в нетрезвом состоянии, устроил дебош в кинотеатре на юге Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ryk Neethling Нож

ЧП произошло в торговом центре «Гудзон» на Каширском шоссе, д. 14.

«В помещении кинотеатра нетрезвый гражданин спровоцировал конфликт, а затем достал нож и стал им размахивать по сторонам, нецензурно бранясь при этом», — сказал источник.

Отмечается, что сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, по горячим следам задержали 28-летнего приезжего из города Гусь-Хрустальный.

По предварительным данным, подозреваемый проживает в столичном общежитии и работает грузчиком на хлебокомбинате.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.