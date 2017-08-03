Москва, 3 августа, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В российские вузы больше всего едет учиться студентов из Казахстана, Украины и Китая, сообщает RT со ссылкой на данные Центра социологических исследований Минобрнауки.

Jirka Matousek Студенты ВУЗа

В 2015—2016 академическом году в российских вузах училось 73 тыс. 455 студентов из Казахстана (+4%), 23 тыс. 217 студентов с Украины (+14%) и 22 тыс. 529 студентов из Китая (+10%).

В целом, количество студентов выросло на 4,7% (296 тыс. 176 человек) о сравнению с прошлым академическим годом. По прогнозам Минобрнауки, за учебный год 2016—2017 это число также возрастёт.

Больше всего иностранных граждан поступали в Российский университет дружбы народов (8 246 человек). Также популярны стали Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, Казанский и Крымский федеральные университеты и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Учиться иностранцы предпочитают на инженерно-технических и экономических факультетах, растет конкурс на правовые специальности. Экономику и юриспруденцию чаще всего выбирают для заочного обучения.

С Украины едут поступать в основном жители Донецкой и Луганской народных республик. Студенты с запада Украины редко отправляются на учёбу в Россию.

«Увеличение происходит из-за конфликта на востоке Украины. К нам едут много беженцев из ДНР и ЛНР. Для них выделили большие квоты по приоритетному приёму», — заявил замдиректора по научной работе Центра социологических исследований Минобрнауки Александр Арефьев.